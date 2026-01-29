登山家野口健氏の長女で慶大3年の野口絵子さん（21）が29日、X（旧ツイッター）を更新。「第58回ミス日本コンテスト2026」で「ミス日本グランプリ」と「ミス日本『海の日』」に輝いたことを報告した。絵子さんは「この度、ミス日本コンテスト2026にてミス日本グランプリとミス日本『海の日』を受賞いたしました」と報告。「これから始まる一年は、新しい人生の幕開けだと感じています。未知の世界へ一歩踏み出す感覚は、これまで山