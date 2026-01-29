「申し訳ありません」とSNSに書き、連絡が途切れたことで心配された俳優チャン・ドンジュが、携帯電話のハッキング被害を受けたことを告白した。1月29日、チャン・ドンジュは自身のSNSに「昨年の夏、ある日のことだった」とする長文の文章を投稿した。【画像】「申し訳ありません」姿を消したチャン・ドンジュのSNS投稿が波紋彼は「知らない番号からかかってきた一本の電話。私の動線を正確に把握している男。今でもその声がはっき