コカ・コーラシステムは1月28日、「からだすこやか茶 Ｗ＋(ダブルプラス)」のキャンペーン記念サンプリングを、丸の内ビルディング1階のマルキューブ(東京都千代田区)で実施した。同日のメディア向けイベントには、お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー!さん、「鬼越トマホーク」の金ちゃん・良ちゃんがゲストで登壇した。会場には夜鳴き風屋台ステージを設置し、特定保健用食品「からだすこやか茶 Ｗ＋」(350mlPET)3,500本を配布。