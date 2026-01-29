警察官を装ってウソの電話をかけ現金をだまし取ったとして25歳の男が逮捕されました。男は詐欺行為の後に、仲間の間で「素晴らしい」などとやりとりをしていました。警視庁によりますと、奥平健太郎容疑者は去年、仲間と共謀して警察官を装い「特殊詐欺の容疑がかけられているので、現金を提出する必要がある」などと70代の男性にウソの電話をかけ、現金およそ2000万円をだまし取った疑いがもたれています。奥平容疑者は特殊詐欺グ