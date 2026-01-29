さきほど午前10時25分ごろ、千葉県南部で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、午前10時25分ごろ、千葉県南房総市で震度4を観測する地震がありました。このほか、館山市で震度3を観測しています震源地は千葉県南部で、地震の規模を示すマグニチュードは4.6、震源の深さは30キロと推定されます。