秋田内陸線は、大雪のため全線で運転を見合わせています。秋田内陸縦貫鉄道によりますと、鷹巣－阿仁合間は大雪のため運転を見合わせています。除雪作業が終わり次第運転を再開する予定ですが、今のところ運転再開の見通しはたっていません。また、阿仁合－角館間は除雪用の車両が故障したため、終日運休となっています。阿仁合－角館間は先週の22日ごろから運休が続いています。運転再開の見通しはたっていない