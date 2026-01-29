「『逆上がりできたらSwitch買ってあげるよ』と約束してから約半年、毎日ほぼ欠かさず練習していた小2息子がとうとう初成功！！嬉しくて息子大泣き、親もつられて大泣き『すぐ買ってあげたい』とダメ元で家電量販店へ行ったら奇跡的に限定販売してた。成功から約2時間でGET。よく頑張った！」【写真】欲しかったのは、Switch2こんなポストをされたのは、きらのどん（@tatosori）さん。投稿された写真には、鉄棒で逆上がりに挑戦す