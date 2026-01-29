フィリップ モリス ジャパン合同会社（PMJ）は、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i（イルマ アイ）シリーズ」の新色となる「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」を、1月29日より順次発売すると発表しました。今回登場するのは、最上位モデルの「IQOS ILUMA i PRIME」（9980円）、スタンダードモデルの「IQOS ILUMA i」（6980円）、オールインワンモデルの「IQOS ILUMA i ONE」（3980円）の3機種です（価格はいずれも税込）。【そ