北は北海道から南は九州まで全国の自慢の味を集めた物産展が28日から三重県津市の百貨店で始まり、多くの買い物客でにぎわっています。毎年この時期に開かれている人気の物産展で、会場には、米沢牛がたっぷりと乗った弁当やくちどけや香りにこだわったチーズケーキなど北海道から大分県まで初登場を含めた約30店舗が出店しました。中でも、本わらび粉を使用した滑らかな京都のわらび餅や、丹後半島の郷土食ばらずしは行列ができる