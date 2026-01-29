中国生態環境部の裴曉菲報道官は1月28日の定例記者会見で、「長江経済ベルトの生態環境保護は『大保護を共に推進し、大開発は行わない』という戦略的指針により、（それまでの環境悪化の流れを逆方向にする）転換的な変化を遂げた」と紹介しました。長江経済ベルトの優良水質の比率は、2015年の67%から約30ポイント上昇し、現在では96．5%にまで上昇しました。特に長江流域全体の総リンの濃度改善幅は同じ時期の米国のミシシッピ川