言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、時間の移り変わりや、人の性質を表す言葉などをピックアップしました。心が洗われるような、清々しい言葉が並んでいます。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぼのとし□□□□すけ□□がたヒント：包み隠さず、何でも言ってしまう人のことを何という？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あけ正解は「あけ」で