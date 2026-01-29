27日に公示された衆議院議員選挙の期日前投票が28日から三重県内の各市町で始まりました。解散から投開票まで戦後最短となった今回の選挙では、市町からの入場券の発送が間に合っていませんが各選挙管理委員会では入場券がなくても投票は可能だと呼びかけています。期日前投票は、投票日当日に仕事やレジャーなどで投票に行けない人が事前に投票できる制度で、三重県内では市役所や町役場のほかショッピングセンターなど95カ所に投