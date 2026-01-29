中国国家能源局（国家エネルギー局）の1月28日の発表によれば、中国全国の2025年末時点の発電設備容量は前年同期比16．1%増の38億9000万キロワットに達しました。うち、太陽光発電設備の容量は前年同期比35．4%増の12億キロワットで、風力発電では同22．9%増の6億4000万キロワットでした。（提供/CRI）