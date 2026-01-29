Image: Google 2026年1月28日、GoogleがAI系の新しいサブスクリプションプラン「Google AI Plus」を発表しました。料金は1,200円/月で、Geminiなどの利用制限が緩和＆Googleドライブの容量が200GBにアップするというのが主な内容です。最初の2ヶ月だけ半額（600円/月）で利用できるキャンペーンも同時にスタートしています。ChatGPTの廉価プラン「Go」は1,500円/月、コスパはGoogle AI Plus