28日、モスクワのクレムリンで握手するロシアのプーチン大統領（左）とシリアのシャラア暫定大統領（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は28日、モスクワを訪問したシリアのシャラア暫定大統領と会談した。ロシアは2024年12月に崩壊したシリアのアサド旧政権を支持してきたが、暫定政権とも協力強化を目指しており、シリアでのロシア軍駐留継続などを協議したとみられる。アサド旧政権下でロシアはシリア北西