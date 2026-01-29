ABEMAの声優レギュラー番組『声優と夜あそび』のスペシャルイベント『声優と夜あそびフェスティバル2025』昼・夜両公演が、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて、2026年2月28日に独占生放送されることが発表された。【画像】『声優と夜あそびフェスティバル2025』新情報発表『声優と夜あそびフェスティバル』は、今年で5回目の開催となる『声優と夜あそび』のMC陣が集結するスペシャルイベント。今年は、2026年2月28日