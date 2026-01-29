急激なドル安を受け金の価格が高騰しています。田中貴金属工業が29日午前9時半に公表した金1グラムあたりの小売価格は2万9815円で、28日の同じ時間に比べ、一気に1830円も上昇しました。2万9000円を超えるのは史上初めてです。高騰の要因は急激に進んだドル安です。27日にアメリカのトランプ大統領がドル安を容認したとも受けとれる発言をしたことでドル売りが加速し、金相場が高騰しています。また、イランやグリーンランドなどを