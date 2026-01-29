1955年に発生し、1万3千人超が被害を受けた「戦後最大の食品中毒」とされる森永ヒ素ミルク事件で、脳性まひになった女性（71）が進行する症状に対し救済が不十分だとして森永乳業（東京）に慰謝料など5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁（嶋末和秀裁判長）は29日、一審に続き請求を退けた。一審大阪地裁判決は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したとして請求を棄却していた。