欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ最終戦（２８日＝日本時間２９日）、リバプール（イングランド）は本拠地でカラバグ（アゼルバイジャン）に６―０で圧勝した。１次リーグで３位となり、１６強で争う決勝トーナメント進出を決めた。味方選手の負傷により前半４分から緊急出場した日本代表ＭＦ遠藤航（３２）も勝利に貢献。今冬の移籍は?封印?される見込みで今後の出場機会は激増しそうだ。リバプールは開始直後