米ニュースサイト「マスライブ」は２８日（日本時間２９日）、レッドソックスの開幕ロースター予想を掲載し、その中で吉田正尚外野手（３２）が「開幕までにチームを去る」という衝撃的な予測を報じた。今季は５年契約の４年目で年俸３７２０万ドル（約５７億９０００万円）が残っている。同サイトは、現在の外野陣について、超有望株のアンソニーを左翼、ゴールドグラブ賞を受賞したラファエラを中堅、２年連続で同賞に輝いた