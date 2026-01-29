句点と読点を使いこなす -【文とは何かを理解する】 ＜文章カアップのポイント＞・「。」（句点）や「、」（読点）は意味のまとまりを区切るために使う。・主語と述語の間を「。」で区切らないようにする。 「。」から「。」までの意味のまとまりが文である 「『。』では２拍、『、』では１拍、休みながら読みましょう」と、小学校などで教わった経験があるかもしれません。これはつまり「。」や「、」が音楽で