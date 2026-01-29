東京時間10:08現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝28088.00（+1343.00+5.02%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5548.50（+208.30+3.90%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先の上昇が継続、東京金も大幅高米国によるイランへの攻撃の可能性が警戒感を誘っている。ドル安の動きも支え。