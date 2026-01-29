助手席で気持ちよさそうに眠る3匹の猫と1匹の犬。動物たちとキャンピングカーで全国を旅しているAKIOさん夫婦が投稿した動画が、74.5万回再生を超える反響を呼び、「ニャンピングカー幸せですね」「賑やかなドライブ」などと、コメントが寄せられた。キャンピングカーで動物たちと旅をする醍醐味や動物たちの普段の様子などについて、飼い主さんに話を聞いた。【動画カット】これは夢の世界…車内で眠るワンニャン◆「揃って寝て