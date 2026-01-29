２９日午前１０時２５分頃、千葉県南部を震源とする地震があり、千葉県南房総市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは３０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・６と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４千葉県南房総市▽震度３千葉県館山市など