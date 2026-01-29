落語家・古今亭佑輔（32）が29日までに自身のSNSを更新。第1子の出産を報告した。【写真】かわいい赤ちゃんのショットを添え…落語家・古今亭佑輔の報告投稿で「ご報告 皆様へ」と題し、「1月27日(火)無事に第一子を出産した事をご報告させて頂きます。お陰様で母子共に健康です」と報告した。近況について「慣れない事ばかりですが育児も仕事も一生懸命頑張って参ります。仕事復帰まで今しばらくお待ちくださいませ」とつづ