警視庁ラオスでの児童買春を示唆するブログを開設するため、虚偽情報でレンタルサーバーを契約したとして、警視庁少年育成課は29日までに、私電磁的記録不正作出・同供用の疑いで、アルバイト紀田浩容疑者（61）＝大阪府河内長野市自由ケ丘＝を逮捕した。同課によると、ブログのタイトルは「ラオスの帝王ラオジーブログ」。逮捕容疑は2022年10月2日、虚偽の電話番号などを送信し、日本国内のレンタルサーバーを契約した疑い。