気象庁によりますと、西日本の日本海側を中心に、３０日にかけて大雪となる所があるということです。 3日（火）までの雪雨シミュレーション 気象庁は、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意を呼びかけています。 気象庁によりますと、鳥取県東部では、３０日にかけて警報級の大雪になる可能性があるということです。 ▶2９日（木）～2月３日（火）中国・四国地方の雪雨シミュレ