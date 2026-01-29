気象庁によりますと、近畿地方では３０日にかけて、上空約１５００ｍに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。あす３０日（金）昼前にかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。こうしたことからＪＲ西日本は、２９日（木）３０日（金）の運転計画を更新しました。まず午前１０時現在、ＪＲ山陰線は国府駅〜豊岡駅間で発生した信号トラブルのため、