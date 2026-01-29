2月8日投開票の衆院選で、藤井貴彦キャスターが党首らにインタビュー。長年敵対していた公明党と立憲民主党が組んでできた中道改革連合で、野田共同代表はどんな日本を目指すのでしょうか。中道の政治姿勢や、消費減税を実現する手立てなどを聞きました。■ロゴは「立憲と公明のブルーの中道」藤井貴彦キャスター「スケジュールをお伺いしたら、今日だけで6本インタビューを受けると…。これが最後だとお聞きしましたので、少し楽