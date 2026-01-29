元テレビ朝日社員の玉川徹氏が29日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。衆院選（2月8日投開票）の争点の1つ「外国人政策」について言及した。番組では、外国人政策に関連するX（旧ツイッター）が増加していると指摘。そのうえで、主な市町村の外国人住民の割合や在留外国人数の推移、日本の人口、外国人労働者の数などのデータを紹介した。玉川氏は「この問題って、実は物