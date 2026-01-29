気象庁によりますと午前10時25分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、南房総市、震度3を観測したのは、館山市となっています。震源地は千葉県南部。震源の深さは30キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。