ハンセン病とされた男性が特別法廷での審理を経て死刑となった「菊池事件」の再審請求が棄却された２８日、弁護団は熊本市中央区の弁護士会館で記者会見と報告集会を開いた。決定について、事務局長の馬場啓弁護士は「（違憲な審理での）誤った判決を是正しなかった。憲法の遵守（じゅんしゅ）を放棄し、ハンセン病患者・元患者らの人間回復・人権救済を拒んだ」などと述べた。弁護団共同代表、徳田靖之弁護士との主なやりとりは