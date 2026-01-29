【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２８日、自身のＳＮＳで、イランに対して核開発の制限を巡る交渉に応じるよう求め、拒否すれば「迅速かつ暴力的」な手段をとると脅した。軍事力を行使する姿勢を一層強め、合意の早期締結を迫っている。トランプ氏は、米海軍の原子力空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とした「巨大な艦隊」がイランに向かっていると強調し、「速やかに交渉のテーブルに着くことを望む。核