巨人の坂本勇人内野手（３７）は２９日、体調不良により宮崎で行われている一軍合同自主トレ２日目に参加しなかった。この日、球団は大事をとってホテルで静養すると発表した。坂本は２７日に宮崎入りし、前日２８日の初日は一部の練習メニューに参加していた。昨季は６２試合に出場し打率は２割８厘、３２安打２２打点。代打要員として途中出場することも多かった。昨季まで正三塁手として活躍していた岡本がブルージェイ