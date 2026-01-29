◆欧州ＣＬ▽第８節リバプール６―０カラバフ（２８日、アンフィールド）リバプールの日本代表ＭＦ遠藤航（３２）はホームのカラバフ（アゼルバイジャン）戦で前半４分から出場。右サイドバックのＤＦフリンポン（２５）が負傷し、本職でないポジションでプレーしたがそつなくこなし、チームの６発快勝に貢献した。リバプールは１６チームが戦う決勝トーナメント（Ｔ）に進出した。日本人選手所属チームではＤＦ伊藤洋輝（