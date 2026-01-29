（資料）JR四国の8000系車両（特急しおかぜ、いしづち） JR四国は2月の平日限定で利用できる「スマえき平日1日パス」を発売します。JR四国全線の特急・普通列車の自由席、土佐くろしお鉄道（窪川～若井）の普通列車の自由席に乗ることができます。1日乗り降り自由です。大人9000円、小児4500円（大人と同時購入に限る）です。2月の利用期間中、日中集中工事のため運転の取り止めが発生している区間があるということで