2月6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）ら日本代表選手が29日未明、羽田空港からミラノに向けて出発した。搭乗前には「TEAMJAPANミラノ・コルティナ2026出発セレモニー」が行われ、それぞれが抱負を語った。ANAを通じて発表されたあいさつは以下の通り。【フィギュアスケート女子・坂本花織】「今回のオリンピックは私自身3回目のオリンピックになります。