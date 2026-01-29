韓国野球委員会（KBO）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、韓国代表が8強に進出した場合、4億ウォン（約4300万円）の賞金を新たに支給することが決まった。29日、韓国メディアが報じた。韓国メディア「OSEN」や「聯合ニュース」によると、KBOは代表チームの士気や集中力を高めるため、これまでの大会は4強進出以降のみ賞金が支給されていたが、今大会から8強に進出した際も支給されることが