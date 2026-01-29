29日午前10時25分ごろ、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、千葉県の南房総市です。【各地の震度詳細】■震度4□千葉県南房総市■震度3□千葉県館山市■震度2□千葉県勝浦市鴨川市