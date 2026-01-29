気象台は、午前10時18分に、暴風雪警報を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・奥尻町に発表 29日10:18時点檜山地方では、29日夕方まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□なだれ注意報30日にかけて注意■北斗市□なだれ注意報30日にかけて注意■松前町□なだれ注意報30日にかけて注意■福島町□なだれ注意報30日にかけて注意■知内町□なだれ注意報30日にかけ