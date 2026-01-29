警視庁の第101代警視総監に就任した筒井洋樹氏が日本テレビのインタビューに応じ、「治安課題へ対応するとともに5年後10年後も警視庁が強くあり続けるためを考えたい」と話しました。第101代警視総監の筒井洋樹氏は現在56歳。東京都出身で正義の実現という警察の使命にやりがいを感じ1993年に警察庁に入庁。沖縄県警・京都府警本部長や警察庁警備局長を歴任し、23日付で警視総監に就任しました。筒井警視総監は27日、日本テレビの