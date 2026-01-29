旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■縮れています正解：ちりめんキャベツ難易度：★★★★☆葉の縮れに旨みがからむちりめんキャベツは、その名の通り、葉の表面が細かく波打って縮れているのが最大の特徴です。この縮れ具合が、日本の伝統的な織物である「ちりめん（縮緬