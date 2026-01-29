日本付近は冬型の気圧配置となっています。３０日にかけて上空に強い寒気が流れ込み、この冬型の気圧配置がさらに強まる見込みです。気象庁によりますと、東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に降雪が強まるでしょう。平地でも大雪となる所があるほか、普段雪の少ない太平洋側の平地でも大雪となるおそれがあります。日本海西部には日本海寒帯気団収束帯（＝ＪＰＣＺ）が形成されて、帯の周辺では３時間に５セ