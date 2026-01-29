大学受験シーズンの始まりと重なった大相撲初場所は、新大関安青錦の優勝に終わった。同じ土俵に立ったスポーツ推薦ではない元受験生に話を聞くと、おのおのが目標にまい進できる特異なプロスポーツ界の懐の深さを感じた。関取の大多数が強豪の高校・大学出身。モンゴル勢もアマで実績を積んだスポーツエリートばかりだが、幕下以下は多種多様な経歴の宝庫。スポーツ推薦でなく一流大に進んだ者も珍しくない。三段目の須山（