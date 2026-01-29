阪神・立石正広内野手が29日、兵庫県尼崎市の2軍施設SGL尼崎屋外でのジョギングを再開した。立石は17日の新人合同自主トレで行ったベースランニング中に練習を中断。以降は室内でジョギング、キャッチボールを続けていた。