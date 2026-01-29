先日、U-23アジアカップを制したのは、ひとつ下の世代のU-21日本代表だ。しかもそのチームには、欧州でプレーする同世代の選手がほとんど含まれていなかった。彼らが参戦していれば、日本はどれほどのチーム力を示していただろうか──。高校卒業後にイングランドに渡ったアタッカーや、すでにA代表も経験しているストライカーを紹介する。後藤啓介（20歳）／シント=トロイデン（ベルギー１部）191cmの高さと足元の柔らかさを兼