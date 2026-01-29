先日、U-23アジアカップを制したのは、ひとつ下の世代のU-21日本代表だ。しかもそのチームには、欧州でプレーする同世代の選手がほとんど含まれていなかった。彼らが参戦していれば、日本はどれほどのチーム力を示していただろうか──。将来を嘱望され、早くから欧州で研鑽を積む若き日本人選手を紹介する。小杉啓太（19歳）／アイントラハト・フランクフルト（ドイツ１部）実直で責任感の強いリーダーだ。どんなに注目されても