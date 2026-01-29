韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）が、2006年以来20年ぶりにKリーグ・スーパーカップを開催する。Kリーグ・スーパーカップは、新シーズン開幕に先立って行われる連盟主催の公式大会だ。前年度のKリーグ1優勝クラブのホームスタジアムで、Kリーグ1優勝クラブとコリアカップ優勝クラブが対戦する方式で実施される。同一クラブが両大会で優勝した場合には、Kリーグ1準優勝クラブが代わって出場する。【写真】Kリーグの美女チアガー