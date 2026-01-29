巨人の戸郷翔征投手（２５）が２９日、宮崎で行われる１軍合同自主トレ２日目で初めてブルペン入りした。捕手・岸田行倫を相手に立ちで１３球、座りで７球の計２０球。終了後には２人で投球を振り返る場面も見られた。前日の練習では、ブルペン入りはせず、キャッチボールなどで調整していた。この日は則本、山崎らもブルペン入りし、順調な調整を続けている。春季キャンプは２月１日からスタートする。