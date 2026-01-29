村上宗隆内野手が入団したホワイトソックスが、抑え候補として獲得した前ブルージェイズのセランソニー・ドミンゲス投手（３１）が３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に参戦すると複数の現地メディアが報じた。昨季はオリオールズから７月にブルージェイズに移籍しア・リーグ優勝に貢献した剛球右腕。２チームで自己最多の６７試合に登板し４勝４敗２０ホールドをマーク。ポストシーズンではチーム最多の１２